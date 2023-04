Maxime Meiland slikt sinds geboorte Vivé meer antidepressiva: ’Geeft rust’

De dochter van Martien Meiland slikt het medicijn omdat er in de familie van haar moederskant een stofje in het lijf ontbreekt. „Waardoor we snel overprikkeld raken en alles te veel kan worden”, vertelt Maxime aan Grazia.

Toen Maxime niet lekker in haar vel zat na de geboorte van Vivé, besloot ze de dosis op te hogen. „Ik ben van mezelf heel sterk, maar soms is het gewoon too much met al het werk en twee kleine kinderen.” Zodra haar dochter wat ouder is, wil ze de medicatie langzaamaan weer afbouwen. „Maar op dit moment helpt het mij om wat meer rust in mijn hoofd te krijgen.”