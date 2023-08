Auto Michiel Veenstra total loss na ongeluk tijdens vakantie: ’Schrik van ons leven’

„En hoe gaat jouw vakantie? Net de schrik van ons leven gehad”, schrijft Veenstra bij een foto van zijn kapotte auto. „Motorrijder let niet op de weg, klapt op onze weghelft vol op de auto. Hij botbreuken, maar wonderwel valt het mee, wij met de (enorme) schrik vrij. Weet nu wel dat airbags en crash detectie op de iPhone werkt.”

De auto is niet meer te redden, maar Veenstra en zijn gezin zijn verzekerd en hebben vervangend vervoer geregeld. „Thuis zien we wel verder”, zegt Veenstra. „Kapot van de schrik, maar het is maar blik hè.”