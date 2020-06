Ron Perlman daagt Ted Cruz uit tot vechtpartij

Het gekibbel begon toen congreslid Matt Gaetz op Twitter uithaalde naar de Amerikaanse voetbalbond MLS, die het verbod op knielen tijdens het volkslied had opgeheven. De boze tweet van Gaetz daarover werd onder meer gedeeld door president Trump. Perlman reageerde daarop door te schrijven: „Het Amerikaanse voetbalteam belde net en raad eens: het kan ze niets schelen wat jullie twee eikels hier van vinden.”

Later haalde de Sons of Anarchy-acteur ook nog uit naar een andere Republikeinse politicus, Jim Jordan - een voormalig worstelaar. Daarop reageerde Ted Cruz, die hem liet weten: „Je hebt grote praatjes als je een Hollywood-stuntman hebt. Maar ik durf er 10.000 dollar voor een goed doel naar je keuze op te zetten dat je het geen vijf minuten volhoudt op de worstelmat met Jim Jordan.”

Perlman antwoordde dat hij het liever direct met Cruz uitvocht. „Ik schenk dan 50.000 dollar aan Black Lives Matter. En jij kan al het geld van de belastingbetalers houden dat je hieraan wilde uitgeven.” Toen Cruz het gesprek weer wilde terugbrengen op een gevecht met Jordan, liet de acteur weten: „Hij is te makkelijk. Maar jij Teddy, jij kraamt altijd onzin uit over New York, mijn thuisstad. Dit is persoonlijk, let’s go!” De senator heeft op dat laatste niet meer gereageerd.