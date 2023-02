Zelensky dankt filmfestival Berlijn voor steun

Vrijdag beleeft de aan Zelensky gewijde documentaire Superpower van Sean Penn z’n wereldpremière. De Amerikaanse acteur en filmmaker was door de Berlinale opgetrommeld om de speech van de Oekraïense president in te leiden. Penn legde uit dat zijn documentaire begon als een heel ander soort film, over hoe een voormalige stand-up comedian het schopte tot de leider van een land. „Maar door de Russische inval kreeg het project een heel andere lading”, aldus Sean Penn, die zelf in Oekraïne was toen de bommen daar bijna een jaar geleden begonnen te vallen.

President Zelensky, die van het Berlinale-publiek een staande ovatie kreeg, refereerde aan de film Himmel über Berlin van de Duitse regisseur Wim Wenders. „Die film zag twee jaar voor het vallen van de Muur het licht en liet toen al een verdeeld Berlijn door engelen met elkaar verbinden. Zo’n zelfde muur probeert Rusland nu weer op te richten tussen mijn land, de rest van Europa en Amerika. Tussen ons en dat deel van de wereld waar wij uit vrije keuze bij willen horen.” Strijdbaar liet Zelensky weten dat Oekraïne zich daar nooit bij zal neerleggen.

Vernietiging

De Oekraïense leider wierp ook de vraag op of cinema zich niet buiten dit soort conflicten zou moeten houden. Om die vraag vervolgens zelf ontkennend te beantwoorden. „Niet als er een misdadige politiek wordt gevoerd van moord, terreur en vernietiging. In zulke tijden is neutraal blijven geen optie en moet de culturele wereld een duidelijke keuze maken tussen goed en kwaad. Wij zijn dankbaar dat de Berlinale dat heeft gedaan.”

De duidelijke politieke stellingname van het festival mag overigens geen verbazing wekken. Die zit in het DNA van de Berlinale, een filmevenement dat al bij oprichting in het oude West-Berlijn gold als een artistiek uithangbord van de vrijheid.

Juryvoorzitter Kristen Stewart. Ⓒ ANP

Rebecca Millers romantische komedie She came to me opende donderdag in aanwezigheid van hoofdrolspelers Peter Dinklage, Marisa Tomei en Anne Hathaway officieel het 73e filmfestival. Buiten competitie, dus daarover hoeven voorzitter Kristen Stewart en de andere leden van de jury zich niet over te buigen. In de komende dagen krijgen de juryleden 18 films voorgeschoteld die zij wel zullen moeten beoordelen. Zaterdag 25 februari zal aan de regisseur van de winnende film de Gouden Beer worden uitgereikt.