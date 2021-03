Demi Lovato: ’Misbruikt door drugsdealer na overdosis’

Toen zij na haar overdosis in het ziekenhuis bijkwam, vroegen artsen of ze die bewuste avond vrijwillig seks had gehad. „Ik herinnerde me nog dat hij op me lag, dus ik zei ’ja’”, aldus de zangeres in de serie. „Pas een maand later realiseerde ik me dat ik op dat moment totaal niet in staat ben geweest om daar mee in te stemmen. En hij heeft me daar voor dood achtergelaten. Dat is een trauma waar je niet zo snel overheen komt.”

In de YouTube-serie bekent Demi dat ze na haar overdosis nog een keer heroïne heeft gebruikt. Toen ze terugkwam uit de afkickkliniek had ze het gevoel dat ze iets van haar onmacht kwijt zou raken als ze de dealer, die ze niet bij naam noemt, weer zou bellen. „Ik wilde zijn keuze om misbruik van mij te maken teniet doen”, legt ze uit. „Ik wilde dat het nu mijn keuze zou zijn. Daarnaast had hij ook iets dat ik wilde hebben: drugs.”

Achteraf heeft ze daar enorm spijt van. „Ik dacht dat ik me beter zou voelen door nu controle over de situatie te hebben. Maar ik voelde me er alleen maar slechter door.”