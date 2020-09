Malcolm in the Middle-acteur wordt vader

Het was voor het stel niet makkelijk om zwanger te worden, vertelt Page in de video. „Toen we erachter kwamen dat we in verwachting waren, waren we allebei in een staat van ongeloof. We wisten dat we dit wilden, maar er werd ons verteld dat onze kansen niet zo groot waren.”

Het stel trouwde in februari, precies vier jaar na hun eerste ontmoeting.