Tineke Schouten maakt nog één grote show

„Ik investeer in elke show vier ton in euro’s en heb de verantwoordelijkheid voor veel mensen die aan mijn show meewerken”, legt ze uit. „Dat brengt een druk met zich mee en een risico. Je bent ook verplicht om de show dan zeker twee jaar te spelen om je investering eruit te halen. Bovendien ben ik nu 65 en vind ik het ook wel fijn om het iets rustiger aan te doen en mij ook met wat andere zaken bezig te gaan houden.”

De nieuwe show wordt nummer 25 voor Schouten. In de carrière na deze voorstelling is André van Duin een voorbeeld voor de comédienne. „Die hobbelt ook een beetje voort zonder dat hij echt in het theater staat. Maar ik zou wel iets kleiners en persoonlijkers willen doen in het theater met vooral mooie liedjes. En een rol in een musical, ik krijg ze af en toe wel aangeboden maar daar ben ik nog niet aan toe.”