Coen Swijnenberg en Sander Lantinga staan donderdagmiddag voor een nieuwe ’bucketlist-uitzending’: de twee maken hun show vanaf het Drielandenpunt in Vaals. Daarnaast vieren ze later dit jaar hun vijftienjarig jubileum als radio-duo. „Ons doel is zo lang mogelijk samen te blijven.”