Adidas wil opbrengst voorraad Kanye West-spullen doneren

Het bedrijf verbrak eerder dit jaar de samenwerking met Ye nadat hij antisemitische opmerkingen had gemaakt. Omdat de breuk onverwacht kwam, zit Adidas opgescheept met een grote hoeveelheid onverkochte sneakers. Volgens The Guardian zou het gaan om een voorraad met een waarde van 1,2 miljard euro.

Topman Bjørn Gulden zou donderdag tegen investeerders hebben gezegd dat het geen optie was de artikelen te vernietigen. In plaats daarvan wil Gulden ’delen van de merchandise verkopen en het geld doneren aan organisaties die zijn gekwetst door Kanyes opmerkingen’. De exacte plannen zijn nog niet bekend. „Wanneer we dat gaan doen en hoe we dat gaan doen, is nog niet duidelijk. Maar we werken eraan.”

Het einde van de samenwerking heeft grote impact op Adidas. Het bedrijf is honderden miljoenen euro’s aan omzet misgelopen. Ye en Adidas begonnen hun samenwerking in 2015.