Storing RTL: Beau half uur niet te zien

Op Twitter laat de redactie van Beau weten: „Helaas hebben we last van een storing, we zijn zo snel mogelijk terug.”

Eerder werd vrijdag bekend dat Beau van Erven Dorens een nieuw contract bij RTL heeft getekend voor vijf jaar.

De presentator keerde in 2015 terug bij RTL nadat hij in 2009 naar SBS6 was overgestapt. Beau scoorde de afgelopen seizoenen goed met programma’s als Beau Five Days Inside en The Amsterdam Project en The Rotterdam Project. In september begon hij met zijn talkshow Beau. De eerste reeks van het praatprogramma wordt vrijdagavond afgesloten. Vanaf 3 januari neemt Eva Jinek een paar maanden de late avond op RTL 4 voor haar rekening, daarna neemt Beau het stokje weer over.