In slaap vallen met Snoop Dogg

Samen met Rockabye Baby! Music brengt hij 6 december het album Lullaby Renditions of Snoop Dogg uit. Voortaan kunnen de ouderwetse kinderliedjes zoals Slaap Kindje Slaap vervangen worden door een kindvriendelijke versie van Gin and Juice of Drop It Like It's Hot.

Rockabye Baby! Music brengt sinds 2006 nummers van bekende artiesten uit op een kindvriendelijke manier. Er zijn al meerdere kindvriendelijke nummers uitgebracht van onder anderen Kanye West, Drake, Eminem, Beyoncé, Rihanna, Michael Jackson en Bob Marley. Bij de baby-versies wordt alleen gebruikgemaakt van instrumenten en geluidjes die prettig zijn voor kleine kinderen, ook zullen de nummers zonder tekst te horen zijn.