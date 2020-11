Doodsoorzaak dj en producer Erick Morillo (49) bekend

De dj was eerder al openhartig over zijn worstelingen met ketamine en alcohol. Tijdens een interview in 2017 vertelde hij dat hij was afgekickt. „Het begin van volledig nuchter zijn was het moeilijkste gedeelte. Toen ik zes maanden achter de rug had, was het heel makkelijk.”

Vlak voor zijn dood kwam Morillo nog in het nieuws omdat hij werd beschuldigd van seksueel wangedrag. De dj had zich zelf daarna aangegeven bij de politie, maar ontkende met de desbetreffende vrouw het bed te hebben gedeeld.