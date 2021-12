Eerste grote televisierol voor Sylvester Stallone

Kansas City wordt gemaakt voor streamingservice Paramount+. De serie is ontwikkeld door Taylor Sheridan en Terence Winter. Sheridan schreef eerder de scripts van onder meer de films Sicario en Hell or High Water en creëerde de serie Yellowstone. Winter was een van de schrijvers van The Sopranos en bedacht de serie Boardwalk Empire.

Stallone gaat in Kansas City een New Yorkse maffiabaas spelen die gedwongen wordt te verhuizen naar Kansas City in de staat Missouri. Daar moet hij onder hele andere omstandigheden dan hij gewend is het 'familiebedrijf' opnieuw opbouwen. Stallone neemt niet alleen de hoofdrol in de serie op zich, maar wordt ook producent van Kansas City.