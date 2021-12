Knoops: ’Natuurlijk ontkent Marco beschuldigingen’

Geert-Jan Knoops zegt ook: „In onze praktijk hebben wij nog niet eerder meegemaakt dat iemand die ’schuldig’ zou zijn zelf om een onderzoek door het Openbaar Ministerie verzoekt.”

Bekijk ook: Marco Borsato vraagt Justitie om onderzoek

Stenger denkt dat de advocaten het misschien bewust vaag hebben gehouden zonder ontkenning omdat er bijvoorbeeld nog geen strategie is uitgestippeld. „Maar de andere kant roept het heel veel vragen op en kan je je afvragen of het wel een handig statement is. Want die olievlek, waar iedereen het de hele tijd over heeft , die spreidt zich langzaam uit. Dit is gewoon een vlek waar ze inwrijven.”

Knoops’ Advocaten maakte eerder donderdagavond bekend dat ze het Openbaar Ministerie hebben gevraagd een onderzoek in te stellen naar de oorsprong van de geruchten van mogelijk grensoverschrijdend gedrag door de zanger. Omdat de geruchten blijven aanhouden en dat schadelijk is voor zijn „persoonlijke integriteit en reputatie”, zo stellen de advocaten. Geert-Jan voegt daar aan toe: „En voor een ieder die het bericht nog steeds niet begrijpt..: dhr. Borsato ontkent dus de insinuaties".