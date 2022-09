Premium Het beste van De Telegraaf

Boekrecensie ’Weerlicht’: onderhuids ongemak

— Wat: roman — Wie: Jante Wortel — Uitgever: Das Mag

Door Lies Schut Kopieer naar clipboard

Ze koos een toepasselijke titel voor haar debuutroman: Weerlicht. Jante Wortel (1996, nadrukkelijk wordt vermeld dat ze geen familie is van Maartje) schrijft over een vijftienjarig meisje dat een dwangstoornis heeft. Knap is, dat net als bij het meteorologische verschijnsel, elektrische spanning voortdurend aanwezig is, maar dat de donder achterwege blijft. Weerlicht zindert van onderhuids ongemak.