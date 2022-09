De Dijk begint aan reeks afscheidsconcerten in Ziggo Dome

De Amsterdamse groep maakte eerder dit jaar bekend dat er na 41 jaar een einde komt aan De Dijk. Zanger Huub van der Lubbe wil andere dingen gaan doen. Vrijdag en zaterdag en volgend weekeinde neemt de band afscheid van het grote publiek. Tot het einde van het jaar staan er nog optredens in diverse poppodia gepland. De allerlaatste shows vinden half december plaats in Paradiso.

Dat er zoveel animo was voor vijf concerten in de Ziggo Dome had De Dijk zelf ook niet zien aankomen. De band noemde het eerder „ongelooflijk.” „We wilden, nu we aan het eind van dit jaar gaan stoppen, afscheid kunnen nemen van iedereen die ons nog een keer wil zien en horen spelen. Dus dachten we: oké, nog één keer in de Ziggo Dome. Dat optreden was binnen een dag uitverkocht. Dus nog een. Uitverkocht. En nog een en nog een… Zoveel mensen die het voor het laatst willen meemaken, dat doet je wel wat. Bij onze eerste optredens, 41 jaar geleden, waren we al blij met honderd bezoekers.”

De Dijk groeide de afgelopen decennia uit tot een van de populairste Nederlandstalige groepen. De band scoorde hits als Bloedend Hart, Mag Het Licht Uit en Als Ze Er Niet Is. In totaal bracht De Dijk meer dan twintig albums uit, waaronder één met Solomon Burke.