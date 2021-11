Wint ’Ziek gelukkig’ van overleden Ruud ten Wolde NS Publieksprijs?

Het boek staat niet op de lijst met genomineerden, maar stemmers hebben wel de mogelijkheid om een eigen keuze in te vullen.

Het lobbyen voor een andere keuze dan de genomineerden heeft soms effect. In 2005 won op deze manier de nieuwe Nederlandse bijbelvertaling de NS Publieksprijs. Het lukte schrijver Frank Krake met zijn boek De laatste getuige in 2018 bij de laatste zes boeken te belanden, dankzij een intensieve campagne die hij voerde. Hij werd daarom toen ook uitgenodigd voor de uitreiking.

Het CPNB laat dinsdag in een reactie weten dat ’het opvalt dat er voor dit boek van Ruud campagne wordt gevoerd’. „Het is een spannende strijd, er is sowieso al meer gestemd dan vorige jaar.” Of Ziek gelukkig genoeg stemmen heeft behaald om bij de laatste zeven te eindigen, zegt de boekenkoepel niet. Stemmen kan nog tot woensdagavond 19.30 uur via de website.

De moeder en vriend Ten Wolde zijn woensdagavond in ieder geval aanwezig bij de uitreiking van de prijs in M.