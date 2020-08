Feministes in verzet tegen vleeskeuring in ’Misbehaviour’

Maak kennis met Sally Alexander (Keira Knightley), een gescheiden moeder die in 1970 aan het Londense University College geschiedenis wil gaan studeren. Maar de minachting van de zelfingenomen mannelijke toelatingscommissie druipt ervan af. Geen wonder dat ze zich aansluit bij de net opgerichte Women’s Liberation Movement, een feministische actiegroep die opkomt voor de rechten van de vrouw binnen de heersende mannenmaatschappij. Hun eerste missie: het verstoren van de Miss World-verkiezing die in de Royal Albert Hall zal worden gehouden.

Misbehaviour is dus waargebeurd en regisseur Philippa Lowthorpe (The crown, Call the midwife) reconstrueert dit drama met een fijne cast, fraaie kledij en sfeerrijke decors. Let op de onherkenbare acteur Greg Kinnear die puik gestalte geeft aan Bob Hope, de Amerikaanse tv-komiek die de Miss-verkiezing van 1970 mocht presenteren en daarbij de ene seksistische grap na de andere misogyne mop afvuurde.

Maar het knallendste kruit bewaart Lowthorpe voor het laatst als oproerkraaier Alexander wordt geconfronteerd met Jennifer Hosten uit Grenada (Gugu Mbatha-Raw), de donkere winnares van de schoonheidswedstrijd. „Jij mag dan op televisie je punt hebben gemaakt”, bitst de nieuwe Miss World. „Maar je vergeet alle meisjes die nu geloven dat ze niet per se blank hoeven te zijn om iets te bereiken in deze wereld.” Het is een uitsmijter die stemt tot nadenken.

✭✭✭✩ (3,5 uit 5)