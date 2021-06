Kelly Osbourne over haar alcoholverslaving: ik dronk hele flessen leeg

Kelly stopte in 2017 met het drinken van alcohol, wat een tijd lang heel goed ging. Totdat de pandemie zich aandiende en de Osbourne-telg ’van de wagen viel’. „Ik ben daar absoluut niet trots op. Maar ik werd getriggerd door een foto die ik zag van mijn geliefde die met iemand een glas champagne dronk. Toen dacht ik: ’Oh, dat kan ik ook’. Maar de volgende dag werden het twee glazen en de dag erna werden het flessen.”

Willow Smith, die de show samen met haar moeder en oma presenteert, vroeg door naar aanleiding van Kelly’s bekentenis. „Dus je dronk hele flessen in je eentje, gewoon omdat het kon?” Waarop Kelly antwoordde: „Ja, dat deed ik. Ik kon mezelf niet meer in de hand houden.”

In eerdere interviews liet Kelly al weten dat ze geaccepteerd heeft ’dat ze nooit normaal zal zijn’. „Ik ben een verslaafde en zal daarmee moeten zien leren leven. Ik dacht dat ik het allemaal onder controle had, maar dat bleek dus niet zo te zijn. Een drankje drinken en daarna naar huis gaan is iets wat ik niet kan en dus is het beter dat ik helemaal niks meer doe. En dat ging een aantal jaren heel goed, maar kennelijk niet goed genoeg. Ik schaam me ontzettend dat ik ben teruggevallen in oude gewoontes, want dat is niet de plek waar ik wil zijn. Vanaf nu beloof ik opnieuw beterschap en wil ik mijn leven nuchter leiden.”