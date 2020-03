Roxeanne Hazes: ’Geen idee of mijn moeder erbij is’

In de radioshow van Barry Paf op 100% NL kijkt Roxeanne – die eerder deze week op de vijftigste verjaardag van haar moeder al schitterde door afwezigheid – alvast vooruit op de concertreeks. En wanneer haar de vraag wordt gesteld of Rachel er vanavond ook bij is, bevestigt de zangeres maar eens te meer dat de twee momenteel geen contact hebben. „Oh, dat weet ik niet. Dat zou je dan even aan haar moeten vragen. Ik heb geen idee, nee. Ik ben er in ieder geval wél bij.”

Tot dusverre weigert Roxeanne commentaar te geven op de familiaire kwestie en ontwijkt ze alle vragen die te maken hebben met Rachel. Toen een verslaggever van RTL Boulevard haar een dag voor Rachels verjaardag vroeg om iets voor haar moeder in te spreken, reageerde de zanger, zichtbaar geïrriteerd: „Ja, nou, ik kom hier echt vandaag om het over Holland zingt Hazes te hebben en daar kijk ik heel erg naar uit.”

Geen ruzie

Tussen Rachel en haar zoon André is het ondertussen weer dikke mik. De veelbesproken zanger, die zijn moeder ’liefkozend’ de Zwarte Weduwe noemt, was op het verjaardagsfeestje de grote gangmaker. Over de relatie met haar broer, die ze de komende dagen beslist tegen het lijf gaat lopen, zegt ze tegen Barry Paf: „Met mijn broer is alles helemaal prima. Mensen maken er altijd een net iets groter verhaal van dan het is. We hebben ten eerste geen ruzie, en ten tweede zijn we beide behoorlijk professioneel dus die dagen gaan ons super goed af. Het voelt helemaal niet ongemakkelijk en we hebben het hartstikke naar ons zin.”

Een half jaar geleden liet Roxeanne, in de podcast van Ruud de Wild, doorschemeren dat ze niet lijkt te lijden onder de huidige situatie. „Ik ben altijd een papa’s-kindje geweest. Natuurlijk, die rol werd altijd ingevuld door mijn moeder toen mijn vader kwam te overlijden. Maar ik besef ook dat mijn moeder en ik veel hebben gebotst.”