Martien Meiland: ’We waren misschien toch te gemakkelijk voor Nadège’

Volgens hem wilde Nadège op een gegeven moment haar uren niet volmaken. „Zij zei op een gegeven moment: ‘Ik kan net zo goed om 12.00 uur weggaan.’ Maar ja, ze krijgt betaald tot 13.00 uur. Dan denk ik: gadver, dan moet ik of Erica zeggen: ‘Nee, meid, je moet blijven, want je moet nog een uur werken voor dat geld.’ Dat is al vervelend om dat tegen zo’n vrouw te moeten doen.”

Om gedoe te voorkomen zouden zij tegen Nadège gezegd hebben dat ze wel thuis kon blijven en gewoon doorbetaald zou krijgen. Martien: „Ze zei op een gegeven moment zelf ook: ‘Ik heb hier een contract en daar staat in dat ik voor het ontbijt ben en het schoonmaken van de kamers, dus ik hoef eigenlijk helemaal geen vloeren in de was te zetten.’ Nou, dan krijg je weer zo’n meningsverschil. Dan denk ik: daar heb ik helemaal geen zin in.”

Hij snapt niet helemaal dat het zo gelopen is, omdat de huishoudster volgens hem in het begin juist alles aanpakte. Toen de corona begonnen was, sloeg het om, legt Martien uit. „Wij waren misschien toch te makkelijk… Je bent natuurlijk werkgever en werknemer en dat was een beetje kwijtgeraakt. Zij was natuurlijk helemaal family voor ons, maar dat kan natuurlijk niet.”

Antidepressiva

Voor Nadège was het een klap dat ze niet meer voor de familie kon werken. Aan Privé vertelde ze daar een paar dagen geleden nog over: ,,Het ging even niet lekker met mij. Ik was onder behandeling van een arts, die me zelfs antidepressiva voorschreef. We zijn nu vijf maanden verder en ik kan zeggen dat alles weer oké is.”

Ze heeft dan ook weer nieuw werk gevonden, ’zelfs vier verschillende banen, allemaal voor een paar uur per dag’.