Recensie ’Alles echt gebeurd’ Grote angst om snel vergeten te worden

— Wat: autobiografische teksten — Wie: Jeroen Brouwers — Uitgeverij: — Atlas|Contact

Dat hij op 30 april jongstleden nog de leeftijd van 82 jaar zou bereiken, moet schrijver Jeroen Brouwers zelf ook hebben verrast. Op zijn 33e was hij al ’op de helft’, zo noteerde hij destijds in een van zijn persoonlijke notities. Na zijn overlijden op 11 mei dit jaar, verschijnt nu een lijvige verzameling ’autobiografische teksten’ onder de titel Alles echt gebeurd. Een fijn afscheidscadeau, want het zijn stuk voor stuk herkenbare en toch ook weer verrassende Brouweriaanse schrijfsels.