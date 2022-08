Hélène Hendriks wil HLF8 onderscheidend maken: je moet durven

„HLF8 hebben we gezien vorig jaar. Als we doen wat we deden, krijgen we wat we kregen”, zegt Hendriks vrijdagavond in Vandaag Inside. En dus schreef Hendriks een mail. „Niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Er zijn zo veel talkshows. We moeten wel iets onderscheidend zijn, maar hoe doe je dat? Dus ik heb daar wel heel erg over nagedacht.” De presentatrice is van mening dat men soms moet „durven het grote nieuws een keertje los te laten.” „En als je het behandelt, dan moet je het anders behandelen. Hetzelfde geldt voor de gastenkeuze. Ik denk dat je meer moet kijken naar bijvoorbeeld hoogleraren die heel goed kunnen vertellen.”

Ook liet Hendriks zich uit over De Mol, die eigenlijk de presentator van HLF8 is. De presentator kondigde aan het einde van een HLF8-uitzending eind april aan voorlopig met de presentatie te stoppen na een nieuwe beschuldiging van wangedrag. „Ze willen nog even wachten met Johnny. Het is wel de bedoeling dat hij terug gaat keren, maar ze willen nog even wachten op die uitspraak”, legt Hendriks nu uit.

Deze anonieme aangifte volgde op een eerdere aangifte van De Mols ex Shima Kaes, waarin zij hem beschuldigt van mishandeling tijdens hun relatie in 2015.