Panic! At The Disco-zanger wordt vader, band stopt

„Soms moet de ene reis tot een einde komen om de volgende te beginnen”, zegt Urie. Het stel verwacht de baby binnenkort en Urie wil zich de komende tijd focussen op de zwangerschap van zijn vrouw en zijn aanstaande vaderschap. „Het vooruitzicht vader te zijn en te zien hoe mijn vrouw moeder wordt, is zowel nederig als opwindend. Ik kijk uit naar dit volgende avontuur. Dat gezegd hebbende, ik ga dit hoofdstuk van mijn leven tot een einde brengen en mijn focus en energie op mijn gezin richten. Dat betekent het einde van Panic! At The Disco.”

Voordat er een definitief punt achter ’deze reis’ komt te staan, heeft hij eerst nog een reeks optredens in het vooruitzicht. „Ik kijk er naar uit om iedereen in Europa en het VK te zien voor een laatste keer samen.” Op 25 februari treedt Urie op in Rotterdam Ahoy.

Panic! At The Disco werd in 2004 opgericht door Urie en drie van zijn vrienden. In de loop der jaren stopten zij ermee, waardoor Urie alleen overbleef. Nu Urie een punt zet achter het project, komt Panic! At The Disco tot een einde. In 2018 scoorde Urie met High Hopes zijn meest succesvolle single.