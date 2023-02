Namam: ’We hebben Lil Kleine nooit laten vallen’

Eerder verwijderde het bedrijf de rapper van de website, maar daar is hij nu weer te vinden. Zijn ex, Jaimie Vaes, is niet teruggekeerd op de site. Zij vertelde eerder dat zij heeft gebroken met Namam, omdat zij het gevoel had dat het bureau de belangen van Lil Kleine boven haar belangen stelde. Het koppel is uit elkaar na een aantal incidenten waarbij de artiest Vaes zou hebben mishandeld.

„Dat Lil Kleine terug is op de website heeft ermee te maken dat hij nu langzaam na een jaar van afwezigheid weer aan het terugkomen is qua muzikale carrière”, aldus de zegsman. „En dat het voor hem derhalve nu weer zinvol is om zijn artistieke aanwezigheid te gaan promoten.”

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie tegen Scholten loopt nog. Vaes heeft vanwege de incidenten aangifte tegen de rapper gedaan.