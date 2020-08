Khloé Kardashian wéér uitgelachen om Photoshop

Khloé verbaasde in mei vriend en vijand met een reeks foto’s die zij deelde op Instagram. Hoewel ze er adembenemend uitzag, leek ze in niets op zichzelf. De realityster werd bedolven onder complimenten, maar fans maakten zich ook zorgen: Was Khloé niet veel te ver gegaan met plastische chirurgie?

Hoewel de aandacht naar de foto al snel weer voorbij was (omdat er al weer een nieuw kiekje van haar onder vuur lag), gaat het plaatje nu opnieuw viral. Van plastische chirurgie blijkt namelijk geen sprake, het is vooral een sterk staaltje Photoshop of Facetune.

Tegenwoordig zijn er nog maar zelden foto’s online te vinden die niet bewerkt zijn, en ook met een filtertje hier en daar, heeft vrijwel niemand problemen. Khloé daarentegen is dit keer wel heel ver gegaan. Twitteraar Daniele Cagiunta deelde twee foto’s van Khloé: de onherkenbare foto uit mei en een clip uit Keeping up with the Kardasians, waarop duidelijk te zien is hoe ze er die dag van de bewuste foto in werkelijkheid uitzag.

Opnieuw is Khloé dus onderwerp van gesprek. „Wie denkt ze voor de gek te kunnen houden”, schrijft iemand. „Dit is hilarisch!”, vindt een ander. Gelukkig zijn er ook nog genoeg fans die het voor haar opnemen. „Eerlijk gezegd geloof ik niet dat het gefotoshopt is, ik denk eigenlijk dat de eerste foto gewoon veel betere belicht is”, meent een volger. „Het maakt me niet uit of Khloé naar een chirurg is gegaan voor dit nieuwe gezicht of een app heeft gebruikt, ik wil dit ook”, aldus een fan.