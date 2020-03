Antoinette Hertsenberg reageert op blunder DWDD

„Ik dacht: ik ga gewoon even de promo repeteren. En pas een aantal minuten later kreeg ik appjes binnen met de vraag: hoe was het bij DWDD?”, reageert Antoinette Hertsenberg dinsdag in De 538 Ochtendshow met Frank Dane.

Tijdens de uitzending van DWDD werd plots geschakeld naar de studio van Radar. Het duurde welgeteld zestien seconden voordat men in de gaten had dat er iets niet pluis was. In die tijd was te zien hoe Hertsenberg enigszins gestrest het programma aan het voorbereiden was. „Het is natuurlijk allemaal een beetje anders, want we staan in een lege studio met zo weinig mogelijk mensen en iedereen houdt voortdurend afstand van elkaar. Het gekke is dat je je wel een beetje gedesoriënteerd gaat voelen zo”, verklaart ze.

Ze had dan ook totaal niet door dat ze live op tv was en vraagt zich af hoe dit kon gebeuren. „Voor ik het weet beschuldig ik mensen die er niets mee te maken hebben gehad, maar er zal bij de eindregie wel een foutje gemaakt zijn. Misschien wilde die zo graag weten wat ik te zeggen had”, aldus Antoinette. „Gelukkig vonden de meeste mensen het wel vermakelijk, hoewel ik een heel gevoelig moment verstoord schijn te hebben.”