Bruce Willis al weken opgesloten bij zijn ex Demi Moore

Hollywoodheld Bruce Willis zit al ruim opgesloten in de woning van zijn ex-vrouw Demi Moore. Samen met hun dochters Scout, Tallulah en Rumer, twee van hun vriendjes en de persoonlijke assistent van de actrice hebben ze met zijn allen bewust gekozen voor thuisisolatie om zo de kans om besmet te raken met het coronavirus zo veel als mogelijk te verkleinen. Opvallend, Bruce’ huidige vrouw Emma, met wie hij de meisjes Mabel en Evelyn, zit in hun eigen woning in quarantaine.