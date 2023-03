Jamai over eigen debuutplaat: ’Zet ik heel snel af’

Dat zegt de 36-jarige zanger tegen NU.nl. „Heel af en toe komt het album nog weleens voorbij, maar dan zet ik het ook heel snel weer af”, zegt de eerste winnaar van de talentenjacht Idols lachend. „Ik was pas zestien natuurlijk en ik kan horen dat mijn stem nog helemaal niet ontwikkeld was. Ik zing daar met onderbuikgevoel, puur hoe ik denk dat ik moet zingen. Later heb ik echt techniek geleerd en mijn stem ontwikkeld.”

Het album getiteld Jamai uit 2003 bevatte onder meer de nummer 1-hit Step Right Up, waarmee de zanger Idols won. Hoewel hij de plaat nu niet meer zo snel zou aanzetten, past het volgens de artiest wel goed in het tijdsbeeld van toen. „Het klinkt helemaal zeroes, zo boyband- en Britney Spears-achtig. Het is heel commercieel, maar er zitten wel een paar goede liedjes tussen hoor”, meent Loman. „Al is het niet iets wat ik nu nog zou maken.”