Lizzy van der Ligt voelt zich naar omstandigheden goed na gewelddadige aanval

„Lichamelijk heeft ze een flinke tik gehad, maar ook psychisch is het een tik geweest”, zegt de Kris Kross Amsterdam-dj. „We hebben het er de hele dag over, maar ik heb wel het gevoel dat ze oké is.”

Van der Ligt vertelde zondag in haar Instagram Stories dat ze was aangevallen op straat door een onbekende man en dat ze daarbij verwondingen had opgelopen. Hoewel ze erg is geschrokken, blijft ze optimistisch. „We gaan niet ons leven hierdoor laten beïnvloeden. Lizzy is een heel positief mens”, zegt Kempees.

Volgens de dj kan de influencer later pas aangifte doen omdat de politie onderbemand is. Wel is er maandagochtend contact geweest met de politie. „Die hebben het nu opgepakt en proberen er sneller iets mee te doen.”