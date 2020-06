Jay-Z bedankt gouverneur Minnesota voor goed gesprek

Ⓒ ANP

Jay-Z heeft maandag de gouverneur van Minnesota, Tim Walz, bedankt voor zijn beslissing over de zaak rondom de moord op George Floyd. Dat meldt The Hollywood Reporter. Walz maakte zondag bekend dat de minister van Justitie van de staat de leiding neemt over de aanklachten tegen de agenten die betrokken waren bij de dood van Floyd.