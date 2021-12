Baby van Selling Sunset-ster Maya Vender stilgeboren: ’Je zal altijd in ons hart blijven’

In een emotioneel bericht schrijft Vender: „Gisteren was de zwaarste dag van mijn leven. Ik had een stilgeboorte met 38 weken. In plaats van een baby te baren, mag ik naar huis met een herinneringsdoos… Dit wens ik niemand toe. Wat een regelmatige wekelijkse controle was, veranderde in een nachtmerrie waarvan ik me nooit kan voorstellen dat die met mij zal gebeuren.”

Collega’s Heather, Mary, Chrishell, Amanza, Emma betuigen hun steun op sociale media.