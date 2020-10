Prinses Delphine: ’Einde aan bijzonder pijnlijk proces’

„Ze is verheugd over deze rechterlijke beslissing die een einde maakt aan een lang proces dat bijzonder pijnlijk is voor haar en haar familie. Een juridische overwinning zal nooit de liefde van een vader vervangen maar biedt een gevoel van rechtvaardigheid, nog versterkt door het feit dat veel kinderen die dezelfde beproevingen hebben doorstaan, de kracht zullen vinden om deze ook het hoofd te bieden”, aldus haar raadslieden.

„Delphine van Saksen-Coburg heeft kennis genomen van het vonnis van 1 oktober door het Hof van Beroep te Brussel dat haar volledige voldoening schenkt. Haar andere verzoeken om het te behandelen op dezelfde voet als haar broers en zus zijn ook gehonoreerd”, zeiden ze ook. De advocaten kondigden aan dat Delphine, die tot donderdag de achternaam van haar adoptief vader Boël gebruikte, maandag 5 oktober over de kwestie zal spreken, zo meldde de Waalse televisiezender RTBF.

Erkenning

Delphine begon kort na de Belgische troonswisseling in 2013, toen koning Albert door zijn aftreden zijn onschendbaarheid verloor, een procedure om vast te stellen of hij haar vader was. Daar twijfelde niemand aan, maar er was geen wettig bewijs en Albert ontkende in alle toonaarden hoewel hij in de jaren zestig een jarenlange relatie had met Delphine’s moeder Sybille de Selys Longchamps.

Begin dit jaar haalde koning Albert - zijn titel behield hij ook na de troonswisseling - eindelijk bakzeil door het resultaat van een door de rechter afgedwongen DNA-test niet aan te vechten. De proef had uitgegeven dat hij inderdaad de biologische vader was van Delphine. Hij erkende haar als zijn dochter, maar verbond daar verder geen gevolgen aan. Delphine besloot toen voor het volle pond te gaan en ook de rechten en titels als koningsdochter op te eisen.

Daarin kreeg ze het Hof van Beroep volledig aan haar zijde. Delphine is nu ook prinses van België, en ook haar kinderen krijgen die titel omdat ook de kinderen van haar halfbroers koning Filip en prins Laurent en halfzus prinses Astrid de titel ’prins(es) van België’ mogen voeren.