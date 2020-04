’Nooit plan geweest voor rentree Smollett in Empire’

„Het was enorm zwaar om te besluiten dat hij niet terug zou keren, omdat hij zo’n belangrijk onderdeel van de show is. Hij is een zeer belangrijk lid van de familie, dus het was erg moeilijk om de serie zonder hem af te sluiten en te beëindigen”, vertelt Mahoney aan Entertainment Tonight. In gesprek met Deadline is hij een stuk stelliger. „Er is nooit een plan geweest om hem terug te laten keren in het laatste seizoen.”

Eerder werd gesteld dat er in december gesprekken tussen Mahoney en Smollett zouden zijn geweest over een mogelijke rentree. Jussie Smollett werd vorig jaar abrupt uit de serie Empire geschreven, nadat was gebleken dat hij valselijk claimde in elkaar geslagen te zijn door een groepje homofobe Trump-aanhangers, wat onjuist bleek. Smollett bleek de mishandeling in scène te hebben gezet.

Mysterie wordt niet opgelost

Van het zesde seizoen van de successerie zijn de laatste twee afleveringen niet afgemaakt vanwege de uitbraak van het coronavirus. In de laatste episode zou eigenlijk een mysterie worden opgelost. Dat zal niet gebeuren: makers Danny Strong en Lee Daniels bevestigden vorige week dat de achttiende aflevering van de serie het einde voor Empire betekent.

In die aflevering is Smollett toch een beetje aanwezig. In een van de scènes is een foto van hem te zien.