Henny Huisman staat binnenkort eindelijk op filmset

De televisiecoryfee liet eerder deze week op de radio doorschemeren dat hij een filmrol te pakken heeft. De actiekomedie gaat over een oud-crimineel die wordt opgejaagd door de maffia en zijn heil zoekt in plastische chirurgie.

De producent komt op een later tijdstip met meer informatie over het project. De film werd in 2019 ook al aangekondigd, maar kwam toen niet van de grond. Toen had het project nog als werktitel Who the fuck is Henny Huisman?.

De Facelift wordt niet het bioscoopdebuut van de 70-jarige Huisman, die dit jaar zijn biografie publiceerde. Huisman was eerder al te zien in Piet Piraat en het Zeemonster. Hierin speelde hij Kapitein Lichtblauwbaard.