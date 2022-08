Priscilla Presley: ’Elvis wilde films met meer inhoud maken’

In het interview vertelt Priscilla dat Elvis niet altijd blij was met zijn manager Tom Parker. „Hij bracht Elvis niet altijd waar hij naar toe wilde”, zegt Priscilla. „Ik leefde in de ruzies die ze hadden. Ik leefde met Elvis terwijl ik probeerde uit te leggen dat hij niet alleen films met meisjes op wat stranden wilde doen. Hij wilde films met meer inhoud maken.”

Priscilla heeft ook de film over het leven van haar ex gekeken, die de gelijknamige titel Elvis draagt. „Eerst had ik mijn bedenkingen, toen ik hoorde dat men een film over Elvis ging maken. Maar nu ik de film gezien heb, denk ik: Wauw. Dit is Elvis. Echt waar.”

Priscilla en Elvis waren van 1967 tot 1973 getrouwd. Zij kregen samen een dochter, Lisa Marie Presley.