’Cameravrouw vroeg Baldwin het wapen bijna op haar te richten’

Baldwin vuurde op de set van Rust een wapen af dat bedoeld was als rekwisiet. Het was niet de bedoeling dat het pistool geladen was en de acteur zegt hiervan ook niet op de hoogte te zijn geweest. Het onderzoek naar het incident loopt nog steeds. Zo wordt de betrokkenheid van wapenexpert Hannah Gutierrez-Reed en andere crewleden onderzocht. Sommige medewerkers beweren dat er te veel is bezuinigd op veiligheidsmaatregelen.

In het document legt de advocaat van Baldwin uit hoe Hutchins hem hielp bij het gebruiken van het wapen. „Ze zei tegen Baldwin dat hij het wapen wat hoger moest houden zodat het bijna op haar gericht was”, aldus de verklaring. „Ze keek naar de monitor, naar Baldwin, weer terug naar de monitor. Tijdens het bespreken van Baldwins houding waren Hutchins en Baldwin er allebei van overtuigd dat het wapen ongeladen was.”

Daarop zou Baldwin aan Hutchins hebben gevraagd of hij de trekker moest overhalen, zodat Hutchins op beeld kon zien hoe dat eruit zag. Daar stemde zij mee in. „Baldwin haalde toen de trekker over, maar net niet ver genoeg om het pistool af te laten gaan”, aldus de verklaring. „Toen hij de trekker losliet, ging het wapen af.”