’Harry’s afwezigheid bewijst dat hij alleen om zichzelf geeft’

Op sociale media is veel verontwaardiging over het feit dat prins Andrew zijn moeder begeleidde bij het betreden van Westminster Abbey voor de herdenkingsdienst van prins Philip. Maar de afwezigheid prins Harry zorgde misschien voor nog wel meer ophef. „Het was een grote teleurstelling voor iedereen. Mensen hadden het erover. Zeker waar ik zat, zeiden mensen dat hij hier had moeten zijn”, aldus Richard Griffin, de voormalige beveiligingsagent van Phillip, aan Daily Mail.

Hoewel Harry geen officiële verklaring heeft gegeven voor zijn afwezigheid, heeft het er alle schijn van dat hij verstek liet gaan, omdat hij zou vrezen voor zijn veiligheid. De prins verloor zijn koninklijke beveiligers toen hij en zijn vrouw Meghan in 2020 afscheid namen van een officiële rol binnen het Britse koningshuis. In de VS betalen Harry en Meghan hun Amerikaanse beveiligers zelf, maar die zouden niet bevoegd zijn om in het buitenland op te treden.

’Zielig excuus’

Hoewel dit excuus plausibel klinkt, gaat het in deze situatie niet op, zo stelt Griffin. „Al die onzin over hoe hij geen beveiliging kon krijgen, is wat mij betreft een zielig excuus. Hij had hier moeten zijn om zijn grootvader te eren. Als hij echt zo bezorgd was geweest over zijn veiligheid had hij zich gewoon bij zijn broer en vader kunnen voegen, die werden heel goed beveiligd. Dan was er niets aan de hand geweest.”

Koninklijke biograaf Angela Levin deelt deze mening. Gezien zo’n beetje alle Europese koningshuizen zijn leeggestroomd om bij de dienst te kunnen zijn, was er volgens haar aan politiebescherming geen gebrek. „Bovendien waren de koninklijke kinderen er allemaal, de erfgenamen van de troon. Het is gewoon niet logisch dat er geen bescherming zou zijn”, legt ze uit in The Sun.

Wrok

Levin gelooft dan ook dat er iets heel anders speelt en zijn afwezigheid hét bewijs is dat hij alleen om zichzelf en Meghan geeft. „Hij is erg veranderd, het is moeilijk te zeggen of hij er zelfs maar spijt van zal krijgen dat hij niet aanwezig was. De Harry die ik ken is zorgzaam, aardig en instinctief. Tegenwoordig zit hij zo vol wrok en is het alleen maar ’ik, ik, ik’. Hij lijkt zich niet meer om dingen te bekommeren, tenzij het dingen zijn die hem en Meghan beïnvloeden.”

Het is dan ook op zijn minst opmerkelijk te noemen dat Harry niet naar de herdenkingsdienst van zijn geliefde grootvader is gegaan, maar binnenkort wél in het vliegtuig stapt om ons land te bezoeken in verband met de vijfde editie van de Invictus Games, die op 16 april van start gaan in Den Haag...