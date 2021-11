Marco Borsato stelt clubtour uit: ’Ontzettend jammer’

„Het is ontzettend jammer. Ik keek er enorm naar uit, maar er zijn nu helaas zoveel onzekerheden dat we niet anders kunnen dan verplaatsen naar nieuwe data”, laat Borsato weten in een verklaring. „Ik kan niet wachten om dan alsnog met jullie te proosten!”

In totaal zou Borsato langs 22 clubs door heel Nederland gaan. Onder meer Paradiso in Amsterdam, Doornroosje in Nijmegen, Paard in Den Haag en TivoliVredenburg in Utrecht stonden op de planning. Er wordt nog gezocht naar vervangende data voor de concerten.