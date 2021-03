Zoon Vin Diesel te zien in nieuwe Fast and Furious

Vincent speelt in terugblikken de jongere versie van Dominic Toretto, het personage dat Vin al sinds het eerste deel uit 2001 speelt. De scènes heeft de 10-jarige acteur al in 2019 opgenomen.

Het is niet de eerste keer dat een jongere Toretto te zien is in de filmreeks. Ook in het zevende deel kwam hij als kind voorbij. De rol werd toen gespeeld door Alex McGee.

De negende Fast and Furious moet in juni uitkomen. Daarna worden er nog twee delen gemaakt.