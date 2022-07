Sam Ryder: Brits Songfestival wordt Oekraïens feestje

„Ik weet hoeveel het voor Kalush (winnaar van 2022, red.) en de Oekraïense delegatie betekende om het songfestival in eigen land te organiseren. En ik ben niet de enige die pijn in het hart heeft nu dat niet mogelijk is. Maar ik wil graag tegen iedereen die dit vanuit Oekraïne bekijkt zeggen dat we hier in Groot-Brittannië weten hoe we een feestje moeten bouwen”, zegt Ryder in een filmpje op Instagram.

Volgens de zanger wordt het Britse enthousiasme om de organisatie over te nemen alleen overtroffen door „de focus op dat ene doel om ruimte te houden en klaar te staan om te helpen waar nodig, en een evenement neer te zetten dat de Oekraïense cultuur, geschiedenis en muziek viert.”

„Ik twijfel er niet aan dat we allemaal samenkomen in de geest van de eenheid waar Eurovisie altijd al voor heeft gestaan”, zo besluit Ryder.

De European Broadcasting Union maakte maandag bekend dat het songfestival volgend jaar definitief naar het Verenigd Koninkrijk gaat. Oekraïne zou het evenement eigenlijk mogen organiseren na de winst in Turijn, maar dat kan niet vanwege de invasie door Rusland.