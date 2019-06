Tom Hiddleston maakt Broadwaydebuut

Ook acteurs Charlie Cox (Daredevil) en Zawe Ashton (Velvet Buzzsaw) hebben rollen in het stuk, over verschillende vormen van bedrog die voortkomen uit een affaire van twee getrouwde mensen.

Betrayal wordt het Broadwaydebuut van alle drie de acteurs. Hiddleston, die in het Marvel-universum bad guy Loki speelt, heeft wel al ruime ervaring in het theater in thuisland Engeland. Hij was daar onder meer te zien in Hamlet, Coriolanus, Othello en The Children’s Monologues.