Nieuwe superheld Blue Beetle oogt slordig

Wat: fantasy

Regie: Angel Manuel Soto

Met: Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, Susan Sarandon

We maken kennis met Jaime Reyes (Xolo Maridueña), een rechtenstudent uit een arme familie. Vader, moeder, grote zus en maffe oom wonen onder één dak en dreigen dat sloeberhuisje ook nog eens te verliezen. Daar laat Jaime het niet bij zitten. Hij solliciteert bij de steenrijke Kord-familie en krijgt al snel een pakketje in z’n handen gedrukt. Erfgename Jenny (Bruna Marquezine) wil dat Jaime een geheim wapen wegsmokkelt, voordat haar boosaardige tante (Susan Sarandon) ermee aan de haal gaat. Maar dat wapen, een magische scarabee, kruipt plotseling in Jaimes lichaam.

De familie Reyes moet geschokt toekijken, terwijl de zoon des huizes in een robot verandert en hulpeloos wordt gelanceerd. Jaimes nieuwe superpak heeft zijn eigen wil. Het duurt even voordat hij daar controle over heeft. Dat levert een aantal lollige scènes op. Ook wanneer oom Rudy zich ermee gaat bemoeien.

Jammer genoeg gaat regisseur Angel Manuel Soto een beetje laks te werk. Zijn digitale actiescènes zien er prima uit, maar de rest van Blue Beetle oogt fletser dan je van een grote Hollywood-film mag verwachten. Bovendien is het storend dat belangrijke plotelementen (de maker van de scarabee, Rudy’s eindeloze vindingrijkheid) nauwelijks te verklaren zijn, terwijl meerdere scènes worden gevuld met afgezaagde dialogen over de waarde van familie.

Het slonzige en onbeholpen gezin heeft zeker zijn charme, maar Blue Beetle straalt ook zelf iets slordigs uit. Ondanks een stevig budget van 120 miljoen dollar, kan deze nieuwe superheld niet tippen aan zijn bioscoop-concurrenten.

✭✭ 1/2 (2,5 uit 5)