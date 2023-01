Premium Het beste van De Telegraaf

The Roast of Famke Louise: ’Deze mensen zijn niet te cancelen’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ Brunopress/Patrick van Emst

De traditie van The Roast om immer een man in het middelpunt te zetten is doorbroken in Nederland. Voor de zesde editie is gekozen voor een vrouw, die meteen de jongste in de rij is: Famke Louise (24). Tevens een bekendheid die niet direct bij iedereen een belletje doet rinkelen, los van ’Ik doe niet meer mee’ en ’Ik heb respect voor corona’, waarmee ze zich tijdens de pandemie in de kijker speelde.