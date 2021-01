Jennifer Lopez reageert weer op botox-geruchten: ’Noem me geen leugenaar’

De commotie ontstond eerder deze maand toen Jennifer een beautyproduct dat ze binnenkort op de markt brengt promootte op Instagram. Een volger zei in de comments: „Je voorhoofd beweegt helemaal niet als je praat of een emotie probeert uit te drukken. Je hebt zeker botox gebruikt, en een boel ook. En dat is oké, maar ik zeg het maar even.”

De zangeres reageerde daar vrij snel op. „LOL, dat is gewoon hoe mijn gezicht is. Voor de 500 miljoenste keer: ik heb nooit botox of fillers gebruikt of kosmetische chirurgie gehad. Hier is een J.Lo beautytip: probeer eens iets positiever te zijn en niet anderen naar beneden te halen. Dat houdt je ook jeugdiger en mooier.”

In gesprek met People benadrukt Jennifer dat als ze wel iets aan haar gezicht had laten doen, ze dat eerlijk zou toegeven. „Ik heb geen oordeel over mensen die dat doen. Als je botox wil doen, doe het dan, prima. Maar ik wil niet dat mensen liegen over me en beweren dat ik dat alleen ontken omdat ik mijn producten wil verkopen. Noem me geen leugenaar, ik hoef namelijk nergens over te liegen. En ik vind het belangrijk dat wij vrouwen elkaar steunen en niet de hele tijd proberen te kleineren.”