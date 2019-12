Star Trek-acteur René Auberjonois (79) overleden

De acteur stierf zondag in zijn huis in Los Angeles aan uitgezaaide longkanker. Dat bevestigde zijn zoon zondag aan Associated Press.

De eerste grote filmrol van René Auberjonois was in de film M.A.S.H. uit 1970 als vader Mulcahy. In de jaren negentig maakte de acteur vooral furore met de rol van Odo, een alien, in Star Trek: Deep Space Nine.