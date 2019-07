Lance Bass uit de kast op huwelijksnacht Britney

Britney trouwde destijds in beschonken toestand met haar jeugdvriend Jason Alexander in Las Vegas. Gelijk na het huwelijk, dat uiteindelijk na 55 uur al nietig werd verklaard, had de zangeres veel spijt. „Ze was van streek toen ze besefte wat ze had gedaan, omdat het meer een soort grapje was. Vervolgens begon ze echt te huilen, ze was totaal van de kaart”, blikt Lance terug. „Dus nam ik haar mee naar haar hotelkamer en terwijl we op haar bed zaten, bleef ze maar huilen. Dus zei ik: ik ben homo. Daardoor stopte ze met huilen. Ze moest giechelen.”

De zanger, die uiteindelijk twee jaar later publiekelijk uit de kast kwam in het tijdschrift People, heeft tijdens zijn tijd bij *NSYNC wel met meerdere vrouwen het bed gedeeld. Zo heeft de 40-jarige Lance het ook weleens gezellig gehad met een dame in een vliegtuig. „Het was een Boeing Business Jet en daar stond een bed in. Het was met een vrouw. Ik weet het: breaking news”, zegt de zanger, die sinds 2014 getrouwd is met Michael Turchin. Naar eigen zeggen hadden de vrouwen niets te klagen over zijn bedprestaties. „Ik deed het en ik deed het goed.”