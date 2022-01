Premium Het beste van De Telegraaf

Waarom jubilerende moeder en majesteit geen andere keuze heeft Onverbiddelijke Queen laat Andrew keihard vallen

Door Evert Santegoeds

Koningin Elizabeth moest deze week een onvermijdelijke beslissing nemen door haar lievelingszoon Andrew aan zijn lot over te laten. Ⓒ Getty Images

Het komt genadeloos over... en dat is het ook! Prins Andrew dacht blind te kunnen varen op de steun van zijn liefhebbende moeder, maar die heeft hem deze week keihard laten vallen door hem te strippen van zijn titels! De koningin moet ervoor waken zelf niet te worden meegetrokken in het schandaal rond haar lievelingszoon. Op Buckingham Palace overheerst opluchting nu de beslissing is genomen. Andrew resten nu drie opties, waarvan de een nog erger is dan de ander.