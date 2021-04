Is prinses Anne de ’racistische royal’?

Prinses Anne zou zich zorgen hebben gemaakt of Meghan ’misschien geen respect zou hebben voor de instelling en het gezin waarmee is getrouwd’. Ⓒ Getty Images

Het is dé vraag die Groot-Brittannië, en mogelijk ook ver daarbuiten, minstens een week lang in zijn greep hield: wie van het koningshuis heeft zich schuldig gemaakt aan ’racistische uitspraken’? Volgens LADY COLIN CAMPBELL (71) – een gerenommeerd schrijfster die ooit een jaar was getrouwd met een neef van de QUEEN – was het PRINSES ANNE die haar ’zorgen uitte’ over MEGHAN. Maar dat zou niet zijn geweest op basis van haar afkomst.