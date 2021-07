Fans steunen Scarlett Johansson, Disney noemt zaak ’triest’

Johansson beweert dat in haar contract staat dat de film exclusief in de bioscoop zou draaien. Een deel van de opbrengst daarvan zou naar de 36-jarige actrice gaan. Doordat mensen op Disney+ de film nu ook kunnen kijken, valt het bedrag voor Johansson een stuk lager uit. Disney beweert echter dat daar geen sprake van is in het contract. Volgens het bedrijf heeft de actrice al 20 miljoen dollar ontvangen voor haar werk en zou ze al „ruimschoots gecompenseerd” zijn voor het uitbrengen van de film op Disney+.

Disney noemt de rechtszaak die Scarlett Johansson tegen het bedrijf is gestart ’triest en verontrustend’. Volgens hen is de actie van Johansson een ’ongevoelige minachting voor de gruwelijke en langdurige wereldwijde effecten van de Covid-19-pandemie’.

In zijn openingsweekend trok de film Black Widow aardig wat mensen naar de Amerikaanse en Canadese bioscopen. Met een opbrengst van 80 miljoen dollar zorgde Black Widow voor het beste openingsweekend van een film sinds het begin van de coronacrisis.

’Schandalige behandeling’

Fans staan echter volledig achter de actrice. „Het interesseert me niet hoeveel geld Scarlett Johansson al op haar bankrekening heeft staan. Ze is gewoon genaaid omdat er contractbreuk is gepleegd. Ze heeft alle recht om een zaak aan te spannen, als bedrijf kun je niet doen alsof je professionele vrouwen steunt terwijl je later zegt ’behalve Scarlett, want die heeft wel genoeg gehad’. Dat kan niet”, aldus een fan.

Een ander schrijft: „Scarlett is niet inhalig, ze claimt waar ze volgens haar contract recht op heeft. En als Disney iemand die al 10 jaar voor ze werkt op zo’n schandalige manier behandelt, dan kun je zelf wel bedenken hoe ze met nieuwe acteurs omgaan.”